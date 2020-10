Selon une voisine prénommée Karen, l’attaque est survenue pendant que la maman du bébé était aux toilettes. L’habitante, qui avait aidé la jeune femme a récupéré son rottweiler fugitif un peu plus tôt dans la journée, l’a retrouvée prostrée dans l’herbe au bord de la route, tenant son bébé dans ses bras. «Je me suis installée à côté de la mère et je l’ai enlacée. Le bébé pleurait vraiment fort. Il était tellement petit», témoigne-t-elle.