Jeffree Star : «Cette histoire est vraiment drôle»

L’influenceur Jeffree Star dément avoir une romance avec Kanye West. Mais cette étonnante rumeur l’a bien amusé.

«Je me suis réveillé et mon téléphone était en train d’exploser. Je me suis demandé quel scandale naissait aujourd’hui, a raconté l’Américain au look androgyne. Je reçois des milliers de messages, d’appels, des demandes de médias. Et je lis la chose la plus stupide que je n’ai jamais lue de ma vie! Donc je vais le dire ici clairement: j’aime les hommes très grands. Kanye et moi n’avons jamais traîné ensemble et toute cette histoire est vraiment drôle!» a-t-il mis les choses au point.