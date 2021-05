MORAND HYPERCAR - Cette hypercar électrique est une fabrication suisse

Le fabricant suisse Morand Cars envisage de lancer sur le marché en 2023 une hypercar légère au prix dépassant les deux millions de francs et atteignant une vitesse de plus de 400 km/h. Il s’agit d’une série limitée à 73 exemplaires. Les clients auront le choix entre une version hybride et une version 100% électrique.

Fabriquée dans le canton de Fribourg

Le bolide baptisé tout simplement Morand Hypercar est développé et construit à Vuadens, dans le canton de Fribourg, à moins de dix kilomètres de l’endroit où Louis Morand avait créé, en 1958, une usine de construction de moteurs avec lesquels il avait rapidement remporté un vif succès dans le domaine du sport automobile. Plus de 60 ans plus tard, son fils, Benoît Morand, qui a notamment développé la première voiture de course hybride pour la série «Le Mans», lance cette hypercar pour la route en collaboration avec l’ancien directeur de l’écurie de Formule 1 Renault, Eric Bouiller. Le véhicule a été conçu par la designeuse coréenne Soojin Hong.