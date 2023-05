Bahamas: Cette île privée coûte 100 millions de dollars

Apparus dans plusieurs films, l’île privée de Little Pipe Cay et son complexe hôtelier de luxe sont en vente pour 100 millions de dollars.

Little Pipe Cay est l’une des îles privées les plus exclusives au monde: elle fait partie de l’archipel d’Exuma, une destination de vacances très prisée des plaisanciers et des plongeurs aux Bahamas. L’île s’étend sur près de 17 hectares et se situe à environ 110 kilomètres au sud-est de la capitale Nassau.

Accessible en avion, en hélicoptère et en bateau de toutes tailles: Little Pipe Cay a tout d’une île de luxe. Engel & Völkers Bahamas

Contrairement à d’autres îles de la région, celle de Little Pipe Cay est déjà construite. Elle doit maintenant être vendue, avec sa résidence principale et ses maisons d’hôtes, pour 100 millions de dollars, soit 88,9 millions de francs. «L’île est un joyau et une rareté sur le marché international de l’immobilier haut de gamme. Elle offre une intimité ultime et des possibilités de loisirs uniques», déclare Colin Lightbourn, agent immobilier pour Engel & Völkers Bahamas dans un communiqué de presse.

Aire d’atterrissage pour hélicoptères

Plusieurs maisons se trouvent sur l’île dont une de style colonial d’une surface de 5000 mètres carrés. Autour d’elle sont réparties quatre autres villas d’hôtes avec onze chambres à coucher au total. Il y a aussi un héliport privé, un embarcadère pour les hydravions, une piscine à débordement d’une longueur olympique et un espace bien-être luxueux.

Cette île privée exclusive se trouve à environ 110 kilomètres au sud-est de la capitale Nassau. Engel & Völkers Bahamas Le prix d’achat ne comprend pas seulement des plages, mais aussi des jet-skis… Engel & Völkers Bahamas ainsi qu’une piscine à débordement d’une longueur olympique. Engel & Völkers Bahamas

Pour les hôtes (ou les propriétaires de l’île) qui arrivent en bateau, il existe aussi un quai privé en eau profonde pour les superyachts. Divers jet-skis et kayaks font partie de l’île et permettent de découvrir ses environs. Sont compris également des logements pour le personnel et un service de sécurité, ainsi que la possibilité de construire d’autres bâtiments.

L’île a servi de décor de cinéma

«L’île a été laissée aussi naturelle que possible, de nombreuses plantes et animaux exotiques y vivent. Le sable est blanc et ultrafin, l’eau est transparente et on aperçoit au loin de petites îles voisines. Ce décor authentique des Caraïbes a déjà servi de toile de fond à des films hollywoodiens de renom comme James Bond ou Pirates des Caraïbes», détaille Colin Lightbourn.

Grâce au sable blanc et à l’eau cristalline, l’île est déjà devenue une star de cinéma. Engel & Völkers Bahamas

D’ailleurs, si le prix de 88,9 millions de francs semble excessif, il est tout à fait possible de louer l’île. Les prix de location se situent, selon la saison, entre 75’000 et 95’000 dollars US par nuit (entre 66’800 et 84’400 francs).