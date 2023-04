Cette immense propriété s’étend sur deux villes

À l’aube du XIXe siècle aux États-Unis, les familles passaient la belle saison dans des «Summer cottages». Nombre d’entre elles se trouvaient jadis dans les Berkshires, une chaîne de montagnes du Massachusetts. Peu pratiques et difficiles à entretenir sur le plan financier en tant que demeure unifamiliale, la plupart d’entre elles ont, depuis, été détruites.

À l’exception du Vanderbilt Berkshire Estate, autrefois connu sous le nom d’Elm Court. Cet énorme domaine a récemment été acheté par l’investisseuse Linda Law pour le transformer en un complexe hôtelier de luxe. Celui-ci comptera 112 chambres, un spa de 1400 m² et un restaurant de 60 couverts.

Aussi grande que la Maison-Blanche

La propriété a été construite en 1886 pour Emily Vanderbilt. Son grand-père, Cornelius Vanderbilt, était l’un des plus grands et riches entrepreneurs des États-Unis. Elm Court a été conçue par Peabody & Stearns, un très célèbre bureau d’architectes de l’époque. Le jardin de 16 hectares compte assurément parmi ses atouts.

Aperçu du terrain avec le bâtiment principal (à l’arrière-plan), les maisons des invités et du personnel.

La taille de la demeure est particulièrement impressionnante: 106 pièces sont distribuées sur une superficie de plus de 5100 m². Elle est aussi grande que la Maison-Blanche et si imposante qu’elle s’étend sur deux localités. Le terrain de 30 hectares s’étend sur les villes de Stockbridge et de Lenox, dans le Massachusetts.