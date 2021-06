Femmes en politique - «Cette interview était sexiste et élitiste!»

«Vous avez une histoire de vie plutôt traditionnelle, vous avez été mère au foyer pendant dix-neuf ans. Est-ce que vous avez vraiment le bon profil pour faire avancer la cause des femmes à Berne?» Face à la jeune journaliste du service public qui l’interrogeait dimanche, la PDC Marianne Maret lui a d’abord rétorqué «Ça, c’est une question assez moche», avant de sourire et de lui répondre.

«On n’attend jamais d’un homme qu’il représente tous les hommes»

L’interview de la première Valaisanne élue au Conseil des États, en novembre 2019, continue de faire réagir négativement. Marianne Maret a de nouveau dû se justifier sur son parcours de vie et le fait que des femmes de gauche en Valais auraient préféré être représentées par le socialiste Mathias Reynard. «En politique, on n’attend jamais d’un homme qu’il représente tous les hommes. De moi, on a attendu que je représente toutes les Valaisannes, et ce n’est pas possible, c’est un leurre», a-t-elle rappelé.