Régulation des armes aux USA : «Cette loi comprend des mesures qui vont sauver des vies»

Joe Biden a signé samedi le texte bipartisan visant à limiter la violence par arme à feu adopté par le Congrès, et l’a qualifié de «monumental» malgré une portée revue à la baisse.

Joe Biden a signé samedi la loi visant à mettre en place une régulation des armes à feu, la plus importante en près de 30 ans, mais qui reste bien en deçà de ce qu’ambitionnait le président américain.

«Des mesures que je réclame depuis longtemps»

«Bien que cette loi n’englobe pas tout ce que je veux, elle comprend des mesures que je réclame depuis longtemps et qui vont sauver des vies», a-t-il déclaré à la Maison Blanche avant de s’envoler pour l’Europe.

La législation, soutenue par des membres des partis démocrate et républicain, a été adoptée vendredi sous les applaudissements par le Congrès. Elle instaure de nouvelles limitations sur les armes et consacre des milliards de dollars à la santé mentale et à la sécurité dans les écoles.