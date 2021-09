TROIS MÈTRES DE LARGE - Cette maison a été construite par dépit

Deux frères en conflit

À son retour de la guerre, le frère en question ne voyait pas cela du même œil et a érigé une maison encore plus étroite que le petit lopin. Celle-ci a une largeur de trois mètres, voire 1,80 mètre par endroits, et fait un peu plus de neuf mètres de long, ce qui en fait la maison la plus étroite de toute la ville. Son aménagement est d’ailleur un véritable défi, sachant que la plupart des canapés sont conçus pour des salons qui font au minimum quatre mètres de large.