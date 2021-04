MAISON INTELLIGENTE - Cette maison consomme 25% d’électricité en moins

Il fut un temps où une maison avait quatre murs, un toit, des fenêtres et des portes, un système de chauffage, une chaudière, des appareils de cuisine et quelques branchements électriques. Vous programmiez le chauffage pour qu’il fonctionne jour et/ou nuit, la chaudière était contrôlée par la compagnie d’électricité, vous laissiez les lumières allumées par oubli, et quand vous aviez faim, vous enclenchiez le four.

C’est, en gros, toujours le cas aujourd’hui. À ceci près que si vous achetez un système photovoltaïque, si vous remplacez votre chauffage au fioul par une pompe à chaleur, si vous installez un contrôle de l’éclairage pour maison intelligente et si vous rechargez votre voiture et votre vélo électriques dans le garage, vous aurez soudainement fort à faire. D’autant plus que l’on doit, par exemple, se demander quel est le moment idéal pour utiliser l’énergie solaire permettant de charger la batterie de son véhicule ou quand chauffer l’eau pour dépenser le moins. En outre, les batteries des voitures ne se contenteront bientôt plus d’emmagasiner l’électricité nécessaire à leur conduite, mais serviront également à stocker celle utilisée pour la technologie domestique. La question sera: quand est-ce que je fais le plein d’électricité pour la maison afin de ne pas tomber par la suite en rade au milieu de l’autoroute?

Apprendre grâce aux récompenses

Bratislav Svetozarevic, chercheur au Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), a donc développé une intelligence artificielle (IA) en mesure de contrôler tous les systèmes électriques et de chauffage de manière sophistiquée afin de répondre aux besoins des résidents. «Le programme recueille des données issues de toutes sortes de sources et les évalue», explique-t-il. Cela va des informations météorologiques aux capteurs présents dans et autour de la maison, en passant par l’heure de la journée et les habitudes quotidiennes des habitants. Plus il y a d’informations à disposition, plus le réseau neuronal de l’IA apprend vite. Après une phase d’apprentissage, celle-ci peut décider par elle-même quelles données lui sont utiles et lesquelles elle doit ignorer. Pour que l’IA apprenne rapidement et correctement, elle est récompensée par des points pour les décisions correctes qu’elle a prises, à l’instar d’un chien qui reçoit une friandise s’il s’est bien comporté.