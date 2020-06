MAINE, ÉTATS-UNIS

Cette «maison de sorcière» est à vendre

Cela fait à peine quelques jours que la «maison de sorcière» du Maine a fait son apparition sur le site immobilier Zillow. Mais déjà, les vendeurs sont submergés par les demandes.

Une forte demande

Des maisons de plus en plus fantasmagoriques

«J’adore les baignoires dans des pièces autres que la salle de bains»

Comme il se doit dans une offre de conte de fées, l’annonce sur Zillow est formulée en rimes. «Homes such as these are extremely rare and few of them are quite as fair. Most are gone, few remain, but here’s a new one right here in Maine!» (en français: «Des maisons comme celle-ci sont d’une extrême rareté et peu sont d’une telle beauté. La plupart sont déjà vendues et toute recherche s’avèrera vaine, mais il en reste une ici, dans le Maine»).