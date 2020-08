Si déjà on dépense autant d’argent, alors on aimerait au moins avoir la propriété la plus chère de la région. Mais à 127 millions, le Palais vénitien est relativement bon marché. Quand on a vraiment envie de frimer, mieux vaut acheter la villa Les Cèdres. Elle a été construite en 1830 et se trouve au cœur de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Estimée à près d’1,1 milliard de francs, la villa est même la propriété la plus chère au monde.