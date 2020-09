Cette marque bouscule la Fashion Week en proposant une taille unique

Ester Manas est à la fois le nom de la marque et celui de sa créatrice, une Française de 27 ans. Son label créé il y a quelques années entre dans la cour des grands, celle de la Fashion Week de Paris qui a commencé lundi 28 septembre. Au milieu des poids lourds que sont Dior, Chanel et Louis Vuitton, Ester Manas va défendre son idée: celle de vêtements à taille unique pouvant habiller toutes les femmes, indépendamment de leur taille, qu’elles fassent du 34 ou du 50.

Comment? Grâce à des jeux de boutons, des ceintures et des fronces. La preuve que ça marche, les robes, les parkas et les T-shirts sont systématiquement portés par un mannequin taille 34 et un mannequin taille 44.

L’idée est née d’une frustration: « À l’époque, quand je me rendais dans un magasin, je cherchais le vêtement dans lequel j’allais pouvoir rentrer » , explique-t-elle au Huffington Post. Ester porte une taille 44 et mesure 1 , 60 m . Pendant ses études à La Cambre, prestigieuse école d’art à Bruxelles, elle se met à imaginer des vêtements extensibles qui s’adaptent à toutes les morphologies. Elle s’associe avec Balthazar Delepierre rencontré sur les bancs de l’école et ensemble, ils confectionnent des robes, habillent leurs premières clientes, et ouvrent un atelier à Bruxelles.