«Quelle que soit votre morphologie, nous sommes faits pour vous.» Tel est le message subliminal que crient les soutiens-gorge, les petites culottes et autres porte-jarretelles de Savage X Fenty. Depuis lundi, la marque de sous-vêtements de Rihanna commercialise sa première ligne de lingerie pour mariée. Parmi les dessous affriolants blancs ou lilas, on trouve aussi des strings et des guêpières.

Un modèle, diverses corpulences

Savage X Fenty

Depuis so n lancement , en 2018, le label, champion de l'inclusion, présente ses créations sur des mannequins de différents gabarits et de différentes couleurs de peau. Ainsi, sur sa boutique en ligne, une brassière en dentelle, par exemple, est portée par plusieurs femmes . Le but: voir à quoi ressemble l’article d écliné en plusieurs tailles.