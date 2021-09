CITY TRANSFORMER - Cette microvoiture rétrécit sur simple pression d’un bouton

Dimensions modulables

Un mécanisme de réglage breveté permet de réduire la largeur de voie des essieux avant et arrière de la microvoiture de 450 kg de 1,40 m à 1 mètre et ce, même pendant la conduite. En fonction de la circulation, il est possible d’adapter le châssis, qui peut tantôt prendre la taille de celui d’une microvoiture, tantôt celle d’un deux-roues. Dans sa position rétrécie, quatre véhicules City Transformer peuvent être garés sur une place de parking standard – du moins en théorie, car ce n’est pas encore autorisé à l’heure actuelle.