Mai s c’est aussi l’a ccès au départ qui créé la polémique. Le souci? Il faut une vingtaine de minutes de marche depuis le télésiège pour accéder au départ. « Cette montée est un désastre. Aujourd ’ hui, il n ’ y a pas grand - chose qui allait, a soupiré Dominik Paris. Je suis monté avec mes skis sur l ’ épaule. Mais je ne pense pas le faire le jour de course. »

Des dizaines de marches à 2000 mètres

Là-haut, à 2000 mètres d’altitude, les skieurs doivent gravir des dizaines de marches avant d’atteindre le portillon de départ. «J e ne sais pas combien il y en a, mais c ’est un peu abusé », a résumé le vétéran français Johan Clarey. « L ’ arrivée au sommet est très spéciale. C ’ était une longue marche et j ’ étais déjà un peu fatigué avant de m ’ élancer pour ce premier entraînement, a rigolé Marco Odermatt. Il faut prévoir presque trente minutes de marge pour ne pas arriver crevé au départ! »