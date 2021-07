DODGE CHARGER 500 - Cette muscle car était censée semer la zizanie au championnat Nascar

Plus rapide grâce à l’asphalte

Les circuits de la NASCAR avaient beaucoup changé au cours de la décennie passée. À la fin des années 1950, les grandes berlines effectuaient encore des drifts sur des pistes en terre battue. Seules quelques petits circuits étaient goudronnés avant que le premier «Superspeedway» en asphalte ne soit construit en 1959 au Daytona International Speedway en Floride, propulsant les véhicules et les pilotes à des vitesses jamais atteintes auparavant. Au début des années 1960, bon nombre des anciennes pistes de sable ont également été goudronnées ou tout bonnement supprimées du calendrier des courses au profit de nouveaux circuits. À partir de là, la puissance du moteur n’était plus la seule caractéristique d’une voiture à déterminer une victoire ou une défaite. Lors des duels dans les virages, une faible traînée était dorénavant tout aussi indispensable.

Ce n’était malheureusement pas du tout la mode automobile de l’époque. L’avant de la Dodge Charger de 1968, avec sa calandre en retrait, faisait l’effet d’un parachute de freinage sur les superspeedways. La lunette arrière fuyante insérée entre les longs montants C était également un désastre sur la plan aérodynamique. Dodge a remédié à ce problème en septembre 1968, avec la Charger 500. La forme en «entonnoir» avec les phares dissimulés à l’avant a laissé place à une calandre affleurante avec des double-phares fixes. La lunette arrière, elle aussi, était désormais affleurante aux montants C, de sorte que la Dodge Charger 500 était une espèce de fastback.

500 client recherchés

D’un point de vue technique, la Charger 500 équivalait à la Charger R/T. Contrairement à ce qui était annoncé dans le prospectus, la Charger 500 n’était pas exclusivement disponible avec un moteur Hemi de 426 pouces cubes. Tout comme sur la R/T, le moteur de base était un Magnum 440 de 7,2 litres de série d’une puissance de 380 ch SAE. Il fallait compter un supplément de 648,20 dollars pour le moteur Hemi. Seule autre option: le client avait le choix entre une boîte automatique TorqueFlite trois rapports et une boîte manuelle quatre rapports. Il ne restait plus qu’à trouver les 500 personnes qui allaient acheter le modèle d’homologation à 3'843 dollars. Car, pour être homologués et avoir le droit d’être utilisés en NASCAR Grand National Series, au moins 500 modèles de production devaient être assemblés, d’où l’appellation de la première «Aero Warrior» de Chrysler.

Comme Ford a répliqué avec sa Torino Talladega en janvier 1969, Chrysler avait à nouveau la pression. En avril 1969, la marque a alors dévoilé sa Charger Daytona, avec son nez en cône et son énorme spoiler, qui ne cachait plus le fait qu’elle était une voiture de course déguisée. La production de la Charger 500, extrêmement banale en comparaison, a pris fin après seulement 392 exemplaires sortis d’usine. En 1970, la Charger 500 était devenue une simple variante d’équipement du coupé de taille moyenne, qui se distinguait tout de même de la Charger de base par des passages de roue chromés, des sièges individuels et une horloge électrique. Sur les 46’315 Charger construites en 1970, 27'264 étaient des Charger 500 – qui n’avaient nullement la prétention d’être des voitures de sport automobile, avec leur hayon et leur calandre en retrait.