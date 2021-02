#MeToo en Grèce : «Cette personne pouvait agresser d’autres enfants»

Sofia Bekatorou, championne olympique de voile, a été violée par un responsable en 1998. En révélant cette affaire, la Grecque a provoqué une libération de la parole sur les violences sexuelles dans le pays.

Aujourd’hui âgée de 43 ans, Sofia Bekatorou a trouvé «la force» de «prendre la parole publiquement» et de témoigner devant le procureur d’Athènes, le 20 janvier, quand elle a «réalisé que d’autres personnes étaient en danger». C’était «l’élément déclencheur», confie-t-elle, «cette personne» pouvait «agresser d’autres enfants».

La double médaillée olympique de voile (or en 2004 en 470, bronze en 2008 en Yngling) a révélé avoir subi «harcèlement sexuel et abus» dans une chambre d’hôtel, en 1998, alors qu’elle se préparait pour les JO 2000 de Sydney.

Démission

Devenue le symbole du mouvement #MeToo en Grèce, la championne avait attendu d’être «prête à parler» pour «mettre fin aux stéréotypes de la société» grecque. «Il faut comprendre que le sport est une extension de la société», souligne-t-elle. Car en Grèce «les conditions sont plus compliquées pour les femmes».

Trois ans après la naissance du mouvement #MeToo aux États-Unis, les langues se sont déliées chez les sportives, les étudiantes, les journalistes et les actrices. Parmi les principaux accusés, l’ancien directeur du Théâtre National, Dimitris Lignadis, placé en détention pour viols sur mineurs.

«Une grosse ampleur»

«Ça a pris une grosse ampleur très vite», s’exclame-t-elle. «Je suis heureuse car beaucoup de personnes s’expriment publiquement, parlent des agressions subies et se tournent vers les autorités», se félicite Sofia Bekatorou. Car «rapporter une médaille d’or à ton pays (...) c’était grand, mais ça n’a pas duré longtemps. Alors que ce changement, je l’espère, durera et protégera aussi les générations futures».

«Malheureusement» en Grèce, «nous ne sommes pas des leaders en matière de féminisme ou d’égalité des genres», déplore-t-elle. «Nous avons beaucoup de progrès à faire pour que des femmes assument des postes importants et montrent la voie», assure Sofia Bekatorou, se félicitant toutefois qu’une femme soit actuellement présidente de la République.

«Briser le silence»

Et neuf Grecques sur dix ont subi une agression sexuelle dans leur environnement professionnel, selon une étude de l’ONG ActionAid publiée fin 2020.

«C’est malheureux de devoir jouer les héros pour rapporter une agression sexuelle», fustige la championne olympique. «Nos lois doivent changer et notre société avec, pour protéger les victimes et non les violeurs», clame la championne de voile qui a participé aux JO à quatre reprises (2000, 2004, 2008, 2016).