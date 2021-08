États-Unis : Cette phrase de Donald Trump n’a pas plu à ses fans

Lors d’un meeting samedi en Alabama, l’ex-président américain s’est mis à dos ses supporters en les encourageant à se faire vacciner contre le Covid-19.

Donald Trump a jeté un froid lors de son meeting organisé samedi à Cullman (Alabama). L’ex-président américain, qui s’exprimait devant ses supporters, s’est en effet attiré quelques huées en les encourageant à se faire vacciner contre le Covid-19, rapporte CNBC. «Prenez ces vaccins! Je les recommande, ils sont bons!» a-t-il lancé à une foule partiellement convaincue. Face aux protestations de certains fans, Trump a ajouté: «Non, c’est OK, pas de souci! Vous êtes libres. Mais il se trouve que je me suis fait vacciner. Et s’il s’avère que ça ne fonctionne pas, vous en serez les premiers informés.»