A l’ancienne: Cette Porsche est ultramoderne et a son prix

Actuellement, les restomods et les electromods poussent comme des champignons. Il s’agit essentiellement de véhicules classiques optimisés par des technologies modernes. Le préparateur britannique Theon Design est non seulement spécialisé dans la restauration d’anciennes Porsche 911, mais également dans la transformation de Porsche 911 plus récentes en 911 d’origine. En parallèle, celles-ci bénéficient d’une importante mise à jour sur le plan technologique. Exemple avec le dernier projet en date baptisé ITA001, basé sur la Porsche 911 (964).

Une carapace en fibre de carbone

Chez Theon Design, les véhicules donneurs sont entièrement mis à nu avant d’être revêtus d’un tout nouvel habit de tôle. En ce qui concerne l’ITA001, il ne s’agit en l’occurrence pas d’un habit de tôle, mais de fibre de carbone ce qui, malgré l’installation d’une climatisation et de la direction assistée, réduit le poids en ordre de marche à environ 1.150 kilogrammes. Visuellement, la carrosserie légère, associée à des garnitures chromées et à de nouveaux optiques, fait référence à la première génération de 911. Malgré ces touches rétro, l’accent est mis sur le côté musclé, avec des passages de roues très larges qui laissent néanmoins de la place pour accueillir les larges pneus montés sur jantes Fuchs 18 pouces.

Theon Design propose à ses clients des moteurs Boxer six cylindres de 3,6, 3,8 ou 4,0 litres. Ce dernier développe une puissance de 297 kW/406 ch et équipe également l’ITA001. Ce moteur est associé à la boîte de vitesses manuelle à six rapports de la Porsche 993 RS, dont sont également repris le différentiel de blocage de l’essieu arrière et le système de freinage. Le véhicule est par ailleurs équipé d’un système d’amortissement à commande électronique avec cinq degrés au choix ainsi que d’un système de suspension hydraulique.