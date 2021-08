MONTEREY CAR WEEK - Cette Porsche pourrait être à vous pour 18 millions de dollars

Le terrain de golf de Pebble Beach situé à Monterey, sur la pittoresque côte Pacifique de Californie, est synonyme de voitures classiques exclusives et surtout très chères. Lors du Monterey Car Week, l’un des événements les plus importants et les plus renommés aux États-Unis pour les oldtimers, les youngtimers et les newtimers, qui commence le 6 août, les ventes aux enchères de voitures de collection atteignent chaque année des prix record. Et comme l’événement avait été annulé l’année dernière pour cause de coronavirus, il y a du retard à rattraper.

Les salles de ventes aux enchères Bonhams, Gooding & Company, Mecum, RM Sotheby’s, Russo and Steele et Worldwide Auctioneers ont donc décidé de mettre les bouchées doubles en proposant à une clientèle fortunée environ 1500 véhicules aux enchères à la mi-août, et on s’attend une nouvelle fois à ce que les prix s’envolent. Les initiés estiment que plus de 20 pièces de collection se vendront à plus de 5 millions de dollars.

Avec seulement 390 kilomètres au compteur, cette McLaren F1 de 1995 est comme neuve. Elle est estimée à un prix minimum de 15 millions de dollars. Goodham & Company L’Aston Martin DB4GT Zagato de 1964 devrait également voir son prix s’envoler à au moins 14 millions de dollars. RM Sotheby’s Si vous avez 10 à 12 millions de dollars sous la main, vous pouvez enchérir sur la magnifique Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione. Gooding & Company

Une McLaren de 1995 avec homologation routière, proposée aux enchères le 13 août au golf de Pebble Beach, devrait atteindre le prix record. Elle est estimée à un prix minimum de 15 millions de dollars par Gooding & Company, même si la Britannique d’une grande rareté devrait changer de main pour bien plus. Et pour cause: avec seulement 390 kilomètres au compteur, la F1 est comme neuve.

Si vous convoitez d’acheter la Porsche 917 K de 1970, il faudra également mettre la main au portemonnaie. Le véhicule a couru les Vingt-Quatre Heures du Mans en 1970 aux mains des célèbres pilotes automobiles anglais David Hobbs et Mike Hailwood. Un an plus tard, il a joué le rôle principal dans le film Le Mans avec Steve McQueen au volant. La société de ventes aux enchères RM Sotheby’s s’attend à une vente à hauteur de 18,5 millions de dollars pour cette voiture de course exclusive qui a une longue histoire.

De «bonnes affaires» à 4 et 5 millions