Invention controversée: Cette poudre blanche stimule l’organisme… en toute légalité

Une poudre blanche que l’on sniffe pour se redonner un coup de fouet n’est a priori rien de bien nouveau. Sauf que le produit de la société autrichienne Wildkraut est parfaitement légal: il contient de la caféine et du guarana, ainsi que des plantes alpines telles que l’impératoire et le rhodiole. Outre ses vertus détoxifiantes et énergisantes, il augmente la sensation de bien-être, la concentration, améliore la mémoire et les capacités de réaction.

En dehors de la caféine et le guarana, elle contient également d’autres stimulants bien connus, comme la théanine, un acide aminé présent dans le thé vert. Cette dernière prévient les effets secondaires de la caféine (palpitations cardiaques et hypertension) et garantit un bon sommeil. Contrairement au tabac à priser, Energy Sniff ne contient pas de nicotine. Il est recommandé de la sniffer avant un examen, une soirée ou une séance de sport.

Controversé, ce produit fait l'objet de débats animés sur les réseaux sociaux: «Il faut faire gaffe à ne pas se faire virer du club par le videur», commente un TikTokeur. Quiconque consomme ce genre de produit en public doit s'attendre à se le faire confisquer.

Comment consommer la poudre?

On prise le produit par le nez après en avoir déposer un peu sur le dos de la main ou sur tout autre surface. «Certains principes actifs sont plus rapidement et surtout mieux absorbés par voie nasale», explique le fondateur Eugen Fulterer. La dose maximale journalière est d’un flacon, soit environ dix prises par narine et dépend, selon le site, «de l’état de fatigue et de l’appétit». Il est recommandé d’en prendre une pincée de la taille d’un petit pois ou une ligne de la longueur d’une allumette «pour obtenir un effet stimulant».

Disponible en petites quantités en Suisse

Le flacon individuel de 20 prises coûte l’équivalent de 15 francs, contre 120 francs pour le paquet de 10 flacons. La livraison est actuellement disponible en Allemagne et en Autriche, et en petites quantités en Suisse. La start-up envisage de commercialiser le produit en Suisse au début de l’année prochaine.

«Étant donné qu’en Suisse, l’Energy Sniff est considéré comme un produit de substitution au tabac à priser, il est soumis à une inscription au registre suisse des produits du tabac pour les importations en grande quantité. Une succursale sera créée en Suisse en 2023. D’ici là, seules de petites quantités journalières sont disponibles», explique le fondateur.

Eugen Fulterer, fondateur de Wildkraut. Martin Schachenhofer

«La tradition du tabac à priser existe depuis longtemps»

«Je voulais combler le vide entre le segment des boissons énergisantes en plein essor et le milieu plutôt poussiéreux du tabac à priser, mais en travaillant avec des produits naturels, et faire à nouveau rentrer la prise d’un produit dans les moeurs», déclare le fondateur Eugen Fulterer, en ajoutant: «Siroter une canette de boisson énergisante ne procure pas vraiment de plaisir».

À la question de l’analogie avec certaines drogues illégales comme la cocaïne, il répond: «Sniffer est une tradition de longue date qui existait déjà bien avant que l’Homme ne fabrique des drogues illégales au moyen de produits chimiques». Il ne voit de similitude avec son produit que dans la forme de consommation par voie nasale.

L’avis d’un expert

Nous avons demandé l’avis du Dr David Fäh, spécialiste en médecine préventive et scientifique de la santé à la Haute école spécialisée bernoise, sur l’Energy Sniff: «Personnellement, j’ai l’impression que des jeunes se sont demandé ce qu’ils pouvaient bien mélanger pour rendre le produit attractif pour leur groupe cible», souligne l’expert en nutrition et en activité physique.

Le Dr David Fäh, spécialiste en médecine préventive et scientifique de la santé, a évalué le produit. Berner Fachhochschule, Departement Gesundheit / davidfaeh.ch

La caféine et le guarana, contenus dans le produit, sont des stimulants bien connus, ce qui est bon d’un point de vue marketing. «Mais j’y vois aussi une contradiction. Le tryptophane, l’un des ingrédients de l’Energy Sniff, est un précurseur de la mélatonine, qui est l’hormone du sommeil. Il faut savoir: l’Energy Sniff est-il censé stimuler ou calmer? Cette combinaison n’a pas vraiment de sens».

L’Energy Sniff est-il vraiment efficace?

Selon le Dr Fäh, on est en droit de se poser la question de savoir si la concentration de substances prisées par voie nasale et passant ultérieurement dans le sang est effectivement suffisante pour faire de l’effet. Jusqu’à présent, des études sur ce type de prise n’ont été menées que sur des sprays nasaux ou sur des substances telles que l’oxytocine, qui agissent déjà à très faible concentration. Pour autant, l’utilisation de la caféine reste, selon lui, un choix judidieux, vu que ses effets positifs ont été prouvés. «Cela dit, je me contenterais de consommer du café de manière classique», dit le médecin.

La caféine en tant que dopant légal «Sachant qu’il suffit de 50 mg de caféine pour améliorer les performances, il n’est pas rare qu’elle soit utilisée comme produit dopant légal dans le sport - par voie orale sous forme de comprimés ou de shots, en gel ou dans une boisson. Le pic de caféine dans le sang est atteint de 60 à 90 minutes après son ingestion. C’est donc à ce moment-là que son effet est le plus marqué», explique le Dr Fäh.

Quant à la question de savoir si l’Energy Sniff est dangereux pour les voies respiratoires, le Dr Fäh répond: «Si la poudre est prisée correctement, il est peu probable qu'elle pénètre dans les voies respiratoires profondes, au vu de la grosseur des particules», explique-t-il. Les ingrédients risquent toutefois d’irriter les muqueuses nasales après une consommation intensive, ce qui est potentiellement cancérigène, car il pourrait y avoir une augmentation de la division cellulaire et des dommages au niveau de l’ADN. «En respectant nos mises en garde, mon produit ne représente aucun risque pour la santé humaine, comme l’atteste un organisme d’expertise indépendant», souligne le fondateur de Wildkraut.

Le spécialiste estime qu’il n’y a pas de risque de surdosage. «En cas de réactions trop intenses, caractérisées par la manifestation de palpitations cardiaques, de sueurs ou de nervosité, il convient néanmoins de diminuer la dose», précise le Dr Fäh. C'est ce qu'il recommande également aux personnes hypersensibles au café.