Italie: Cette prof a posé 67 arrêts maladie en 20 ans avant d’être licenciée

Une enseignante d’histoire et de philosophie a été congédiée après plus de vingt ans d’absence sur vingt-quatre ans de service.

Cette enseignante n’était pratiquement jamais présente en classe (image d’illustration). Pixabay

C’est peu dire que le présentéisme de cette professeure d’histoire et philosophie est à déplorer. Âgée de 56 ans, elle a fini par être licenciée le 22 juin dernier après plus de vingt ans d’absence en vingt-quatre ans de service au sein de l’éducation nationale italienne. Au total, l’enseignante a fourni plus de cent justifications différentes et soixante-sept certificats d’arrêt maladie aux divers établissements dans lesquels elle a travaillé entre le 1er septembre 2001 et le 30 juin 2021, révèle «La Repubblica».

Et si cette Italienne a pu garder son emploi si longtemps, c’est parce qu’elle achetait notamment le silence de tous ses élèves avec de bonnes notes, en leur distribuant des 9 ou des 10 sur 10. Malgré tout, c’est grâce à ces derniers que la comédie a pris fin. Une étudiante a témoigné auprès du journal italien: «Il n’y a jamais eu de continuité. Elle venait quelques jours et prenait un long congé maladie. À la place, on avait des remplaçants ou parfois on nous laissait même finir les cours plus tôt.» Le quotidien explique que la professeure était «non préparée», «confuse» dans ses explications, «inattentive» lors des évaluations, «imprécise» dans la préparation des programmes et «aléatoire» dans l’attribution des notes. «Elle se trompait souvent sur nos noms parce qu’elle ne nous connaissait même pas!» s’est exaspérée l’ancienne élève dans les pages du journal.

«Incompétence permanente et absolue»

C’est en 2017 qu’une inspection ministérielle avait été déclenchée à la suite de plaintes exprimées par les élèves, mais ce n’est que jeudi dernier que l’affaire a trouvé son dénouement avec le licenciement de la professeure, après une bataille judiciaire qui est remontée jusqu’à la Cour suprême de cassation (ndlr: l’instance finale judiciaire italienne). Celle-ci s’est en effet rangée du côté du Ministère de l’éducation et a estimé que l’enseignante avait fait preuve d’une «incompétence permanente et absolue».

«En vingt-quatre ans d’enseignement, elle a été absente pendant vingt ans au total. Elle était totalement absente les dix premières années et pour les 14 autres, elle était en grande partie en congé de maladie, entre 40 et 180 jours par an», est-il précisé.

«Histoire absolument unique et surréaliste»

Dans le détail, la fautive a justifié deux absences pour accidents du travail, seize autorisations d’absence pour motif personnel, trois interdictions de travail pour protection de la santé, deux congés de maternité et d’allaitement, sept absences pour enfant malade, sept congés parentaux payés, vingt-quatre congés et permis pour aider les membres de la famille gravement handicapés et cinq absences excusées pour participation à des cours de perfectionnement et de formation.