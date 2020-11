Zurich«Cette puanteur me donne envie de vomir»

Lecteur reporter

Depuis des semaines, la localité zurichoise de Niederhasli ne parle que de ça: des champs de chanvre d’un fermier du village. Sur Facebook, les habitants se plaignent des effluves émanant des plantes: «Ça pue, c’est juste horrible! Des fois, je me réveille la nuit tellement ça sent mauvais. Je dois fermer les fenêtres.» Une autre internaute écrit: «C’est pas drôle du tout! Je dois sentir cette odeur depuis des semaines. Elle ne me quitte plus.» Certains affirment même souffrir de problèmes de santé: «Ça me donne mal à la tête.»

Interrogée par nos confrères de «20 Minuten», une des villageoises confirme: «Je déteste cette odeur. Cette puanteur me donne envie de vomir. En plus, j’ai le rhume des foins.» Elle et d’autres habitants espèrent que le paysan ne cultivera plus de chanvre l’année prochaine, ou du moins que la culture sera un peu plus éloignée des habitations.

Une solution l’année prochaine?

Contacté, l’agriculteur sait que ses champs ne sont pas du goût de tout le monde: «Je ne peux rien y faire, malheureusement.» Il promet cependant d’essayer de trouver des solutions pour l’année prochaine.

La commune est elle aussi au courant de la situation. Le secrétaire communal Patric Kubli affirme: «Nous comprenons que ça puisse déranger certains habitants, mais nous ne pouvons pas interdire la culture. C’est au paysan de décider ce qu’il veut faire.» Il précise que la culture de chanvre n’est pas soumise à autorisation et qu’elle incombe au droit privé. Et les champs en question se trouvent en dehors de la zone du territoire d’urbanisation. Patric Kubli ajoute par ailleurs que la récolte s’est terminée fin octobre déjà. Selon lui, le problème devrait donc être bientôt résolu.

Cas similaires en Suisse Romande

Après Corseaux il y a deux ans, les communes de Corcelles-le-Jorat et d’Etoy, dans le Canton de Vaud, ont vécu une problématique similaire. Interpellées par des habitants, les municipalités ont alors établi une directive communale sur la culture du chanvre, du CBD et des produits associés, au début de l’été. Dans la même période, le producteur de Corseaux a abandonné ses plantations et fermé son entreprise.

À Etoy, le champ pointé du doigt est situé à côté d’une école. La commune a alors précisé dans son arrêté que le propriétaire devait attester, avec un rapport, «qu’il n’y aurait pas de nuisances incommodantes pour les habitations ou personnes travaillant ou scolarisées à proximité».