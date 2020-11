À l’heure où le télétravail est devenu la règle, on regrette presque l e traditionnel apéro de fin d’année au boulot: ses gobelets en plastique, ses chips molles et son prosecco apporté par ce collègue qui prétend que « c’est comme du champagne » . Et Gucci semble partager notre sentiment. La maison italienne plante le décor de sa nouvelle campagne publicitaire, intitulée « Gift Giving » , d ans un bureau à la fin du XXe siècle (voir les images ci-dessous).