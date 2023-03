A Genève, «la réforme de l’Etat met en danger les écoles privées»

Refonte menée en catimini

«Le DIP tente un passage en force. Il nous met devant le fait accompli sans qu’il n’y ait eu de discussion en amont», dénonce l’AGEP, qui pointe du doigt une «ingérence sans précédent» et envisage de saisir la justice. En effet, pour Me Nicolas Jeandin, l’avocat de l’AGEP, «la tentative du Département de modifier le règlement est une violation du principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil d’État est un organe exécutif. Il applique les lois et les règlements, en aucun cas il n’a les compétences pour les changer.»