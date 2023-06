La Romande Caroline Alves chauffera le stade avant Coldplay

La chanteuse biennoise Caroline Alves se produira avant le groupe britannique, les 1er et 2 juillet 2023, au stade du Letzigrund, à Zurich. Elle revient sur cette incroyable opportunité.

L’artiste espère parvenir à prendre du plaisir dans un stade rempli par des dizaines de milliers de personnes. Sony Music

La chanteuse biennoise, 26 ans, s’est déjà fait un joli nom sur la scène suisse. En témoigne son Swiss Music Awards reçu en février 2021 et sa signature sur la major Sony dans la foulée. En ayant été choisie pour assurer la première partie de Coldplay au stade de Letzigrund, à Zurich, les 1er et 2 juillet 2023, cette titulaire d’un Bachelor en anglais et en communication passe un nouveau cap dans sa carrière. Caroline Alves, qui vient de sortir l’EP «Good Reputation», n’en revient toujours pas.

Comment vous sentez-vous quelques jours avant d’ouvrir pour cet iconique groupe britannique?

J’ai peur (rires)! Je ne m’y attendais pas du tout. Je n’ai jamais osé rêver d’un truc comme ça. Je me prépare à fond pour essayer, tout de même, de prendre du plaisir. Le plus drôle, c’est que je n’ai jamais assisté à un concert dans un stade de ma vie et que je disais encore à mon guitariste, il y a peu, que ces shows en stade étaient «too much».

Comment ça s’est fait?

En février 2023, j’ai reçu un mail de mon agence de booking me disant qu’elle avait été contactée par les producteurs du concert qui voulaient que je fasse la première partie. Deux ou trois jours après, c’était signé. Je n’ai rien eu le droit de dire jusqu’à la communication officielle dont j’ignorais la date. Alors que je n’y croyais pas encore trop, elle est enfin tombée en avril. J’étais en train de cuisiner et je cherchais un truc sur mon smartphone quand j’ai vu que j’avais été identifiée par Coldplay sur Instagram. J’ai tout lâché. C’est vraiment devenu réel. J’étais d’autant plus fière qu’on m’a confirmé par la suite que c’était bien Coldplay qui m’avait choisie.

Vous avez prévu de rencontrer le groupe?

J’espère pouvoir le faire. Les musiciens dégagent un truc très humain, très cool. Ça a l’air d’être de belles personnes. En plus, à mes débuts, je reprenais pas mal de chansons de Coldplay à la guitare. Ado, j’ai écouté «The Scientist» en boucle.

Votre autre actu, c’est aussi «Good Reputation», un EP sorti début juin 2023. Il est très personnel.

Oui. La musique a toujours été très thérapeutique pour moi. J’ai vécu des choses intenses ces deux dernières années. Je sentais que j’avais besoin de les digérer à travers la musique. J’ai vécu une relation dans laquelle la personne voulait me changer à un point où elle voulait que j’adhère à sa religion, très stricte. C’est le sujet de «Paper Thin». Sur «Strong Women Don’t Complain», j’évoque aussi mon adolescence et mes origines brésiliennes (ndlr: Caroline est arrivée à Bienne en 2008 sans connaître un mot de français) et le fait que les femmes fortes ont une image toxique.

Vous avez bossé avec le beatmaker neuchâtelois Hook ainsi qu’avec deux membres du groupe electro-pop Klischée. Que vous ont apporté ces personnes?