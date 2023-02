Les investisseurs friands de ChatGPT: «Cette ruée vers l'or pourrait être équivalente à la révolution industrielle»

Intelligence artificielle : Les investisseurs friands de ChatGPT

«D’un seul coup, les investisseurs parlent tous de la façon dont ChatGPT pourrait éliminer des millions d’emplois, transformer des industries et fondamentalement changer la façon dont nous apprenons, nous consommons et nous prenons des décisions», explique Wayne Hu, associé au sein de la société de capital investissement SignalFire.

Poule aux oeufs d’or

Depuis un an, le ciel s’est couvert pour nombre de start-up technologiques, avec la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de l’économie. Mais la météo semble au beau fixe dans le secteur de l’IA générative. Ces dernières semaines, ce sont surtout les géants cotés du secteur qui ont fait parler d’eux, en premier lieu Microsoft, partenaire et investisseur d’OpenAI, suivi par Google, qui lui court derrière. L’entreprise vient d’investir 300 millions de dollars pour acquérir 10% seulement du nouveau venu Anthropic et son chatbot Claude.