Chaque année, des personnes meurent ensevelies sous une avalanche. Mais rarement, la situation a été aussi dramatique qu’au cours des derniers mois, écrit ce dimanche la «SonntagsZeitung». Selon le journal, la Suisse vit un de ses hivers les plus meurtriers. L’institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), basé à Davos (GR), a déjà recensé 151 accidents causés par des coulées de neige cet hiver. C’est près de deux fois plus que la moyenne des vingt dernières années (période jusqu’à fin février). Jusqu’à présent, plus de 200 personnes ont été emportées par des avalanches; 20 d’entre elles n’ont pas survécu. La «SonntagsZeitung» note que tous les accidents mortels se sont produits en dehors des pistes balisées. La plus jeune victime avait 23 ans.