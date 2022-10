Shantaram: Charlie Hunnam conclut 7 ans de vie

Charlie Hunnam, ici la première de sa série, le 3 octobre 2022 à Los Angeles. IMAGO/ZUMA Wire

C’est au Regency Theatre de Los Angeles que s’est déroulée la première mondiale de «Shantaram» début octobre 2022. Charlie Hunnam a consacré beaucoup de temps ces dernières années à cette série qu’il a produite et dont la première saison est disponible sur Apple TV+. L’acteur britannique de 42 ans, révélé dans «Sons of Anarchy» et qui avait campé le roi Arthur, revient sur sa genèse et sur le tournage en Inde.

D’où vient l’idée de «Shantaram»?

La série est adaptée d’un roman inspiré par la véritable histoire d’un homme en 1979 qui était dans une prison en Australie. Alors qu’il avait toutes sortes de problèmes derrière les barreaux et peur pour sa survie, il trouve une idée rocambolesque pour s’échapper. Parce qu’il n’a pas d’autre choix que de quitter son pays, il se retrouve à Bombay, en Inde. Au fil des épisodes, il tombe amoureux, se fait des amis ainsi que des ennemis et trouve la foi en Dieu. Il arrivera même au sommet de la mafia locale.

C’est un peu une renaissance pour votre personnage, non?

Complètement. J’aime cette notion de renaissance, qu’on puisse changer sa vie et se donner un nouveau départ. On peut tous s’identifier à cette idée. Lin Ford est juste un gars ordinaire qui a fait des erreurs dans sa jeunesse en Australie et qui essaie de trouver un nouveau chemin pour survivre à Bombay dans les années 1980.

Vous parlez hindi dans la série.

Oui, je l’ai un peu appris pour le tournage. Mon personnage parle principalement marathi, le dialecte majoritaire à Bombay ou, en tout cas, qui l’était à la période à laquelle se déroule notre histoire. Ne me demandez pas de répéter une seule phrase aujourd’hui car j’avais appris tous mes dialogues par cœur. Les locaux sur le plateau me disaient que je me débrouillais bien. Mon truc était d’écouter puis de répéter une phrase du mieux possible.

Le Vaudois Vincent Perez est également à vos côtés.

Exact. Je tenais à avoir un groupe d’acteurs internationaux: des anglais, australiens, américains et, bien sûr, énormément de comédiens indiens. Vincent Perez est génial dans la peau de Didier Leuy, un personnage unique et central que je vous laisserai découvrir…

Préparez-vous déjà une saison 2?

Cette série est la conclusion heureuse de sept ans de travail pour moi. Je m’efforçais depuis toutes ces années de concrétiser et créer cette série dont je suis aussi le producteur. Maintenant que mon rêve d’incarner Lin Ford s’est réalisé, j’espère bien ne pas m’arrêter là.