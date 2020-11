Patron d’un club et membre de l’association Demi-mondaine, Thierry Schmidely dénonce l’«absurdité» des mesures. FNT

Parmi les cantons frappés de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie, Vaud est le seul à ne pas avoir interdit la pratique de la prostitution. S’il a jugé bon d’ordonner la fermeture des musées et des restaurants pour «briser les chaînes de transmission et empêcher ainsi l’augmentation des cas de contamination, il estime qu’il vaut mieux laisser les professionnelles du sexe travailler dans la légalité et respecter un plan de protection sanitaire validé par l’OFSP afin d’éviter que ces personnes passent dans l’illégalité».

Nous sommes allés vérifier sur le terrain si les prostituées de rue et celles travaillant dans des studios privés respectaient réellement les directives sanitaires pour éviter les contaminations au coronavirus.

En voiture ou en studio privé, le risque est omniprésent

Direction d’abord le quartier de Sévelin peu après 23 h, où de nombreuses femmes, de Roumanie et d’Afrique subsaharienne, font signe aux automobilistes. Une Ghanéenne monte à bord, sans masque de protection, et propose fellation et rapport sexuel dans la promiscuité du véhicule. Elle est arrivée il y a quelques jours d’Italie où l’usine dans laquelle elle travaillait a dû fermer. À écouter et voir dans cette vidéo:

Rue de Sébeillon Des prostituées, dont certaines illégales, montent sans masque à bord des voitures des clients, eux aussi sans protection, ni gestes barrières. fnt

Un quart d’heure après, nous nous rendons dans un immeuble du centre-ville qui abrite des professionnelles du sexe tarifé. Certaines font publier des annonces dans lesquelles elles promettent d’embrasser sur la bouche leurs clients, sans que les autorités vaudoises réagissent. Celle qui nous reçoit est sud-américaine. Elle ne porte pas de masque et nous propose dans sa petite chambre tout ce que l’on souhaite, y compris d’embrasser avec la langue; à voir ici:

Dans des studios privés… …des Sud-américaines travaillent sans masque et proposent d’embrasser. fnt

Aucune des prostituées aperçues à Lausanne ce soir-là ne semble respecter les mesures pour empêcher les contaminations. Une situation «choquante», selon Thierry Schmidely.

«Les autorités devraient sévir» Thierry Schmidely

Patron d’un club érotique à Lausanne, Thierry Schmidely est aussi le cofondateur de Demi-Mondaine, une association romande dont les membres sont actifs dans le domaine de la prostitution. «Les autorités redoutent surtout les risques de contamination dans une foule, explique ce sexagénaire. Mais c’est parfois absurde et je peux comprendre qu’un responsable de musée ou de restaurant se plaigne.»