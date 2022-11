Ocean Vikings : Cette situation «ne doit pas se reproduire», affirme SOS Méditerranée

Après une «telle séquence», «on va repartir en mer, bien sûr», a assuré le directeur des opérations de l’organisation non gouvernementale, Xavier Lauth.

«Pourquoi ? Parce qu’il y a déjà plus de 1.300 morts cette année en mer Méditerranée centrale, parce qu’il y a eu plus de 20’000 morts depuis 2014 dans la mer Méditerranée et qu’on n’accepte pas que cette mer devienne un cimetière», a souligné M. Lauth.