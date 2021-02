On n’a encore jamais pris autant soin de soi que l’année passée. Et les bougies, parfumées ou non, favorisent la détente. De manière peu surprenante, diverses études montrent que les bougies peuvent jouer sur notre humeur et contribuer à nous rendre plus détendus, plus heureux, voire plus motivés.

Selon le psychologue environnemental, spécialisé en bien-être, Lee Chambers, cela s’explique par la connexion entre le nez et le cerveau. «Notre nez et notre cerveau sont intimement liés. C’est pourquoi certaines odeurs peuvent modifier notre humeur. Nous associons certaines odeurs à des événements et des émotions que l’on peut à nouveau induire de cette manière.»

À chaque ambiance son odeur

Les bougies ne sont pas les seules capables de faire ressurgir des souvenirs et les émotions qui s’y rattachent. Certains parfums ont également une influence directe sur notre cerveau. En aromathérapie, les notes d’agrumes boostent l’énergie, les notes florales sont source de joie et la lavande est synonyme de détente.

Quelles étaient les bougies les plus tendance l’an passé? Google a la réponse. Pexels La numéro un était sans conteste la bougie à la cire de soja. Elle est non seulement moins toxique que les bougies traditionnelles, mais brûle aussi plus longtemps. Les bougies à base de cire de soja ont, en moyenne, généré plus de 35’000 requêtes par mois. Shutterstock / Coreym Réaliser soi-même des bougies en cire de soja n’est pas très compliqué. Voici un tutoriel pour fabriquer des bougies en cire de soja. Shutterstock / Nataliia Trytenichenko

Les bougies parfumées sont donc particulièrement adaptées au télétravail. Celles aux parfums d’agrumes ou de menthe peuvent aider à mieux se concentrer et à être plus productif. Après le travail ou après une journée particulièrement stressante, une bougie au jasmin ou à la lavande sera propice à la détente.

Fabriquer ses propres bougies est très populaire sur TikTok

L’année dernière, la mode des bougies a également conquis la célèbre application de vidéos TikTok.

Les innombrables vidéos avec le hashtag #candle ou #candles ont généré plus de deux milliards (!) de vues. Sur le moteur de recherche Google, les recherches du type «fabriquer des bougies soi-même» ont été de plus en pus nombreuses ces douze derniers mois. Les requêtes concernant les kits de fabrication de bougies ont augmenté de 3’500% dans le monde.

Les bougies à la cire de soja remportent le plus de succès. Elles présentent non seulement l’avantage d’être moins toxiques que les bougies traditionnelles, mais brûlent également plus longtemps. Les bougies torsadées sont également tendance et très faciles à réaliser soi-même. Il suffit de tremper une bougie dans de l’eau chaude (pas trop) et de la plier/torsader une fois que la cire est suffisamment molle.

Tutoriels pour avancés

Si les bougies torsadées sont vraiment faciles à réaliser, les autres nécessitent un peu plus de compétences et d’explications que dans une vidéo d’une minute sur TikTok. Voici quelques tutoriels qui vous montrent diverses formes de bougies et comment recycler des restes de bougies: