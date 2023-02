Cette TikTokeuse fait de la déco dans son frigo

Si vous faites partie des gens qui aiment jeter un coup d’œil dans le frigo des autres, une surprise vous attend dans celui de la la TikTokeuse Eve Scampoli. Et pour cause: on y trouve même une photo encadrée d’un chat.

On ne compte plus le nombre de vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent comment ranger sa cuisine, ses placards ou son armoire à épices. Mais voici que débarque une nouvelle idée qui consiste à nettoyer son frigo et à le décorer.

Des fleurs en guise de déco dans le frigo

Le réfrigérateur d’Eve Scampoli est garni de fleurs. Les aliments sont parfaitement alignés. On y trouve même des petits flacons en verre très déco.

«C’est la chose à la fois la plus bizarre et la plus belle que j’aie jamais vue», écrit un follower. Certains internautes assurent que la vidéo les a motivés à nettoyer leur réfrigérateur et à y placer également une photo. D’autres encore trouvent parfaitement logique de mettre des fleurs dans le frigo: après tout, les fleuristes conservent aussi leurs fleurs dans une chambre froide, ce qui leur permet de rester fraîches plus longtemps.

La photo du chat ne passe pas

Cela semble toutefois déranger une majorité d’utilisateurs de TikTok, qui n’en croient pas leurs yeux et qui vont même jusqu’à critiquer avec virulence cette fantaisie. Parmi les commentaires, on peut notamment lire: «Ça suffit!» ou encore «Tu ne peux absolument rien cuisiner de bon avec ce qu’il y a dans ton frigo». Contrairement à de nombreux internautes («Pitié, sors-moi ces tomates de là!»), il semble avoir échappé à Eve que les tomates ne se mettaient pas au réfrigérateur.

Mais c’est la photo du chat d’Eve qui polarise le plus l’attention. «Est-ce un autel en souvenir de ton chat ou pourquoi cette photo à côté des fleurs?» s’interroge une personne. Si certains pensent qu’Eve «a un problème psychique», d’autres vont jusqu’à dire que dans son frigo «rien n’a de sens». Eve prend les choses avec philosophie en publiant une vidéo pour sa défense.