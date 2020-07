VERSATILE

Cette tiny house est modulable de mille façons

Une maison miniature qui s’adapte à toutes les situations et à tous les environnements: c’est la Casa Ojalà, une tiny house aux mille possibilités.

La rotonde est constituée d’une colonne centrale et de portants en acier pour supporter les deux plateformes en bois au niveau du sol et du toit. Quatre barres tendues viennent assurer la stabilité de la maison miniature.

Sa particularité réside dans le fait qu’elle puisse être montée de plus de mille façons différentes et s’adapte donc à diverses conditions.

Différents endroits dans le monde

Cette versatilité permet à Beatrice Bonzanigo de monter la Casa Ojalà dans les endroits les plus divers du monde entier.

Son occupant a la possibilité de contrôler la forme de la maison et de déplacer les murs, les sols et les plafonds au gré de ses envies. En plus de cela, la maisonnette est, autant que faire se peut, autosuffisante, avec un réservoir d’eau de pluie et des panneaux solaires.