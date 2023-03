La Vaudoise Laura Gilli a réalisé une affiche pour David Guetta 

«Je suis allée à Ibiza en 2022 pour suivre les youtubeurs McFly & Carlito, qui avaient gagné un pari contre Guetta», commence Laura Gilli, la vingtaine, au bout du fil depuis Paris. Celle qui a shooté tout le gratin du showbiz français depuis une petite dizaine d’années et commencé la photo en autodidacte en capturant des concerts et des humoristes, notamment au Lido à Lausanne et au Montreux Comedy Club, se souvient d’une rencontre lumineuse avec le DJ français: «Je connaissais Guetta comme tout le monde, mais pas plus que ça dans son travail. Ça s’est trop bien passé. On était dans sa maison et dans son studio. À la sortie de tournage avec McFly & Carlito, j’ai passé cinq minutes avec lui. Mon but était de capter un truc plus intime, avec une lumière naturelle, le soleil et le mur de sa maison. Visiblement, ça lui a plu.» Quelques mois plus tard, l’équipe de la star a en effet contacté Laura pour lui dire qu’elle songeait à utiliser ses photos pour l’affiche de l’Ushuaïa. «C’est complètement fou. Je suis partie là-bas sans aucune attente. J’ignorais même si j’allais m’entendre avec lui, c’est un mythe quand même.» Le plus drôle dans l’histoire: la Vaudoise n’y connaît rien à la musique électronique et elle s’est rendue pour la première fois de sa vie dans un club, à l’Ushuaïa donc, avec David Guetta juste après avoir pris le fameux cliché. «Franchement, cette rencontre, ça a été une claque d’humanité. C’est le mec le plus bosseur et le plus passionné que j’aie vu de ma vie. Sur scène, il kiffait comme jamais. On aurait dit qu’il avait 15 ans et que c’était la première fois qu’il faisait ça. En plus il est tellement humain. Il saluait tout le monde avant de commencer son set», se rappelle encore la photographe.