Cette ville est la plus sous-estimée du monde

Les spécialistes du voyage interrogés sont arrivés à la conclusion que la ville la plus sous-estimée du monde était… Bologne. Selon eux, la capitale de la région d’Émilie-Romagne, au nord de l’Italie, mérite vraiment d’être visitée.

Selon la chaîne d’information américaine CNBC, le sondage consistait à désigner une ville tout aussi intéressante que ses fameuses voisines, mais moins fréquentée et moins chère. Nous faisons le point sur ce qui rend Bologne si spéciale et sur la façon la plus directe de s’y rendre.

Les spécialités culinaires

Les experts sont unanimes sur le fait que la nourriture est excellente à Bologne, une ville dont les habitants sont des épicuriens et des amateurs de bonne chère. Ce n’est pas un hasard si la ville est le berceau de nombreux plats et produits, notamment les tortellini, les tagliatelle, la mortadelle ou encore la fameuse sauce bolognaise. Bologne compte également trois restaurants étoilés au Guide Michelin, qui sauront ravir le palais des fins gourmets.

En déambulant dans les rues de la ville, on tombe sur d’innombrables magasins spécialisés dont les vitrines sont garnies de magnifiques jambons de Parme entiers, de fromages ou d’huiles d’olive. Une délicieuse odeur de pain frais flotte aussi devant les boulangeries. À l’heure du repas de midi, le Quadrilatero, petit quartier du centre historique, se transforme en marché de street food en plein air. Pour acheter des produits frais pour le soir, le Mercato Delle Erbe est l’endroit idéal. On y trouve également une aire de restauration, où il est possible de déguster différents en-cas.

L’architecture

En termes d’histoire et de patrimoine, Bologne n’a rien à envier aux hauts lieux touristiques que sont Rome, Venise et Florence. La vieille-ville est dotée d’impressionnantes arcades qui, bout à bout, font plus de 38 kilomètres de long. Elles sont même inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Les deux tours de Bologne, construites en 1300 sont considérées comme l’emblème de la ville. Elles s’élèvent à 100 mètres d’altitude au-dessus du centre-ville. Fondée en 1088, l’université de Bologne est la troisième plus ancienne université du monde. Le Palais de l’Archiginnasio, le siège de l’université, abrite aujourd’hui la bibliothèque municipale ouverte au public.

Pour y arriver

Bologne est facile à visiter, il est possible de presque tout explorer à pied. De plus, la ville est considérée comme très sûre. Les gens y sont sympathiques et les prix des hôtels et restaurants y sont abordables.