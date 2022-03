Monthey (VS) – Cette ville où aucune rue, place ou square ne porte le nom d’une femme

Troisième ville du Valais, Monthey peine à mettre en valeur la cause féminine. Il y a dix jours, la grande majorité des élus, en particulier ceux de droite (PLR, Le Centre, UDC), du Conseil général de la Ville ont refusé dans une proportion de deux voix contre une la création d’une place du 14-Juin située devant le Théâtre du Crochetan. Le lieu voulait être un rappel historique des deux grèves des femmes d’envergure, celle de 1981 et celle de 2019. En Suisse romande, seuls Lausanne et Vevey possèdent une place du 14-Juin. Yverdon-les-Bains a récemment inauguré une place du 7-Février, en hommage au scrutin populaire qui accorda il y a 51 ans le droit de vote et d’éligibilité aux Suissesses.