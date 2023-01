Ventes aux enchères: Cette voiture de collection bat tous les records de prix aux enchères

Une voiture de collection a battu tous les records de ventes en 2022: le coupé Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut de 1955 s’est assuré le titre de «Voiture la plus chère au monde» avec une recette de 143 millions de dollars (soit environ 134,2 millions de francs). Lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s à Stuttgart en mai dernier, la voiture de F1 homologuée pour la route de 222 kW/302 ch a pulvérisé le précédent record du prix le plus élevé payé pour une Ferrari 250 GTO de 1962, qui avait été adjugée en 2018 pour l’équivalent d’environ 46 millions de francs.

Confiance en l’avenir du marché

La fascination et le prix élevé du coupé Uhlenhaut sont dus au raffinement de la technologie de course automobile associée à l’élégance de la carrosserie à portes papillon, d’une part, et à sa grande rareté, d’autre part. Le modèle vendu aux enchères est l’un des deux seuls exemplaires jamais construits, le deuxième étant resté entre les mains du constructeur. Même s’ils ont été mis au point pour la course automobile, les coupés n’ont jamais participé à des compétitions, mais servaient de voiture de société à l’ingénieur Mercedes de l’époque, Rudolf Uhlenhaut.