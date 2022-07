HAUT DE GAMME: Cette voiture électrique est dotée d’un esprit logique

Un incroyable spectacle de lumière

Human Horizons s’est fixé comme objectif de proposer des véhicules qui se situent bien au-delà des courants dominants tout en étant haut de gamme et puissantes. La Z propose donc des solutions extravagantes, telles que les portes à ouverture antagoniste ou encore une carrosserie dominée par de grandes surfaces lumineuses, truffée de 4066 LED. Celles-ci permettent des mises en scène lumineuses incroyables et une communication avec le monde extérieur.

Human Horizons promet des matériaux de premier ordre pour l’habitacle, un système audio haut de gamme ainsi que six «supercerveaux» en réseau qui, en dehors de quelques fonctions intelligentes, permettent au véhicule de faire preuve de logique et d’assimiler en permanence de nouvelles fonctions. De plus, la voiture électrique de luxe maîtrise la conduite autonome de niveau 3 dès sa livraison.

La GT à propulsion électrique est dotée d’un châssis sophistiqué avec double bras de suspension en aluminium à l’avant, d’une suspension arrière à cinq bras, d’une suspension pneumatique et du contrôle continu de l’amortissement. Les informations concernant la propulsion manquent encore de précision, mais le constructeur promet néanmoins d’aller vite et loin, avec un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes et une autonomie de plus de 700 km grâce à une batterie d’une capacité de 120 kWh. Pour l’heure, on ne dispose d’aucune indication sur une éventuelle mise sur le marché en Suisse.