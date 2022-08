Hopium Machina: Cette voiture est-elle l’alternative hydrogène à la Tesla?

Enveloppe extérieure aérodynamique

La berline à quatre-portes à la ligne de toit de type coupé se caractérise par une enveloppe extérieure particulièrement lisse et donc très aérodynamique. Trêve de grands rétroviseurs extérieurs! Ces derniers ont été remplacés par de petites extensions destinées à accueillir les rétroviseurs numériques. On a, par ailleurs, renoncé aux poignées mécaniques au niveau des portes. À l’avant, les phares à LED à l’effet de vagues sautent aux yeux. De plus, elle est équipée d’une calandre variable qui, en cas de besoin, amène le système de pile à combustible à la bonne température.