Ariel Hipercar: Cette voiture est équipée d’une turbine

En 2017, le constructeur britannique de voitures de sport, Ariel, avait laissé entrevoir, pour 2020, le lancement d’une voiture de sport électrique de plus de 1000 ch, sous le nom de projet Hipercar. Depuis, le constructeur était resté silencieux sur le sujet, jusqu’à ce que le prototype dernièrement présenté par la marque vienne nourrir l’espoir d’un éventuel lancement en série dans deux ans.

Un design singulier

Pour l’heure, Ariel n’a pas encore annoncé la production en série du prototype roulant, même si la biplace donne une idée assez précise de la direction stylistique que prendraient les futurs modèles. En raison de ses lignes originales et de ses portes en élytre, cette voiture de 4,30 mètres de long n’est cependant pas du goût de tout le monde. Affichant un poids de 1,5 tonne, elle reste, malgré son châssis en aluminium et sa carrosserie en fibre de carbone, un engin relativement lourd pour la piste. Surtout à l’échelle d’Ariel.

Elle doit évidemment son poids à la propulsion électrique, composée de quatre moteurs. Dotée d’une architecture 800 volts, elle développe une puissance de 880 kW/1196 ch. En plus de la puissante version à quatre roues motrices, Ariel a également prévu une variante 2WD, équipée de deux moteurs sur l’essieu arrière, deux fois moins puissante. Sur la version 4WD, le sprint de 0 à 100 mph (160 km/h) se fait en 4,4 secondes. La vitesse de pointe annoncée par Ariel est de 250 km/h.

De derrière, l’Hipercar ressemble à la Batmobile. La turbine, les quatre ventilateurs et le gros diffuseur lui donnent son cachet.

Le design de la voiture aux portes en élytre ne manque pas d’originalité. Mais quand on roule une Ariel, c’est après tout pour se faire remarquer.

Cette performance et cette technologie ont évidemment un coût. Dans le présent cas, on parle vraisemblablement d’environ un million de livres, soit 1,11 million de francs. On ignore pour l’heure quand l’Ariel Hipercar sera commercialisée.