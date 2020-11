Cette voiture est plus belle que ton appartement

Il y a les voitures de luxe et il y a la Maybach. La nouvelle Mercedes-Maybach Classe S est la cerise sur le gâteau dans son propre genre et laisse paraître plus d’un appartement vieillot à côté.

Coronavirus oblige, nous sommes nombreux à avoir été contraints au télétravail. Du coup, nous passons non seulement beaucoup de temps à la maison pendant notre temps libre, mais aussi pendant nos heures de travail. Si cela a de quoi réjouir les personnes qui ont transformé leur intérieur en un joli cocon, il n’en va pas de même pour les autres que cette situation énerve. Pas étonnant que la demande de maisons et d’appartements à louer plus grands augmente. Mais au lieu de partir sur un trois pièces, on peut aussi opter pour un logement un peu moins conventionnel, à savoir pour la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S. Une comparaison à ne pas prendre entièrement au sérieux.

La taille

Un appartement trois pièces offre une surface d’environ 70 m². Bon d’accord, la Mercedes-Maybach est plus petite en terme de surface, mais avec une longueur de plus de 5,5 m, une largeur d’1,9 m et un empattement de plus de 3,3 m, elle peut rivaliser avec un petit studio.

L’équipement

Dans la Mercedes-Maybach Classe S, tout est de la plus haute qualité: du bois noble, beaucoup de chrome, du cuir souple et des tapis moelleux. Des gadgets comme le compartiment réfrigéré, dans lequel stocker les en-cas en cas de fringale et les verres à champagne argentés sont la cerise sur le gâteau.

La nouvelle Mercedes-Maybach Classe S allie luxe et technologie du plus haut niveau. De nombreux détails sont réalisés entièrement à la main, notamment la peinture bicolore. Daimler Voilà à quoi ressemble sans doute le paradis automobile: du bois noble, beaucoup de chrome et du cuir souple offrent aux passagers la sensation de première classe. Daimler Des verres à champagne à la place de verres de moutarde imprimés? Voilà qui est encore plus appréciable! Daimler

Le design

Vous avez peut-être de jolis tableaux de paysages accrochés au mur chez vous? Ou même un poster de votre groupe préféré? Une guirlande lumineuse crée éventuellement une ambiance romantique? Dans la Mercedes-Maybach aussi, tout brille et scintille. Avec des garnitures en chrome partout. L’indicateur de vitesse est vraiment tape-à-l’œil. Le cadre des instruments ronds est en or rose et au centre brille une pierre précieuse numérique dans un joli ton de mauve.

L’éclairage

La luminosité d’un appartement est ce qui le rend attrayant. Après tout, personne n’a envie de vivre dans une grotte. Avec l’éclairage d’ambiance adaptatif, la Mercedes-Maybach Classe S va encore plus loin. Dans l’habitacle du véhicule, on peut choisir le thème de couleurs au gré de ses envies en parcourant presque toutes les nuances de Pantone. Il est même possible de se laisser accueillir à bord par un jeu de lumière «Rear Welcome» spécial.

Le confort

Un canapé confortable ou un fauteuil douillet est incontournable pour se sentir bien chez soi. Là aussi, la Maybach a de quoi faire de l’ombre à bon nombre de fauteuils capitonnés. Les sièges de type lounge massent non seulement le dos, les épaules et la nuque, mais aussi les mollets. Il est également possible de dormir dans la Maybach, car comme en classe affaires dans un avion, les sièges arrière se transforment en couchette sur simple pression d’un bouton.

La température

Hiver comme été, on a toujours envie que notre intérieur soit à la bonne température: frais l’été et chaud l’hiver. Les appartements modernes disposent de systèmes de chauffage au sol, à la fois capables de chauffer et de refroidir l’air. Un jeu d’enfant pour la superberline. Le clou, c’est que la Maybach Classe S offre même ses propres programmes de bien-être. L’«Energizing coach» propose un programme de revitalisation adapté, basé sur les informations relatives au véhicule et au trajet . Si le conducteur est stressé, par exemple, la berline lui propose un programme adapté avec climatisation des sièges, lumière, massage et la musique appropriée.

L’entraînement sportif

Pouvoir s’entraîner dans son propre salon est plus demandé que jamais en ce moment. Et là encore, la voiture de luxe n’est pas en reste. L’Energizing Coach propose trois catégories d'entraînement sportif: relaxation musculaire, musculation et équilibre – avec plusieurs exercices pour chacun. Les entraînements peuvent même être effectués pendant la conduite.

Le télétravail

Le télétravail est à la fois une malédiction et une bénédiction. La Maybach Classe S offre une alternative luxueuse - probablement le bureau sur quatre roues le plus exclusif. Comme la berline est connectée en permanence et dispose d'une élégante tablette rabattable, il est possible d’y travailler sans aucun problème. Son propre réseau wifi assure une vitesse de connexion rapide à Internet. Et si vous n'avez pas votre ordinateur portable à portée de main, vous pouvez toujours utiliser l'une des trois tablettes.

Le programme de divertissement

Depuis le début de la pandémie, le streaming a explosé au point de faire chauffer les lignes. Bien sûr, c’est aussi possible dans la superberline. Que ce soit Netflix, Youtube, Spotify, Amazon Prime ou autres. Les possibilités de divertissement dans la Maybach Classe S sont quasiment infinies. Rien ne s'oppose donc à une soirée cinéma, confortablement installé.

Le voisinage

C’est là le grand avantage de la Mercedes-Maybach Classe S, car il n’y en a pas! Pas de musique à tue-tête passé par le fêtard à l’étage du dessus, pas de pleurs de bébé dans l'appartement d'à côté et pas de flûtes à bec entre les mains de jeunes enfants. Et pour les cas où il devrait y avoir du bruit autour de la voiture, la berline de luxe a son propre système de réduction du bruit. Semblable à un casque antibruit, le nouveau système réduit les bruits de basse fréquence indésirables en utilisant des ondes sonores en contre-phase. En clair, la Mercedes-Maybach Classe S est aussi silencieuse qu’un studio d'enregistrement.

Le système audio

En parlant de studio d’enregistrement, le système audio de la berline de luxe est un système surround 4D haut de gamme Burmester. S’il y a bien une marque qui est connue pour ses systèmes audio haut de gamme dans le monde, c’est bien Burmester. Peu d’autres fabricants font l’unanimité dans le monde et sont considérés comme LA référence en matière de son.

Les gadgets

C’est chouette d’avoir des petits gadgets pratiques. Certains appartements sont équipés d'une machine à café intégrée ou d'une trappe pour le linge. La Maybach Classe S a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes sur simple pression d’un bouton ou par un mouvement de la main. Même les spots lumineux à l'intérieur du véhicule peuvent être contrôlés par des mouvements de la main. En revanche, pour les personnes au langage corporel prononcé, cela pourrait vite se transformer en stroboscope.

Le prix