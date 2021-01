520 km d’autonomie

Pour l’essai à travers le Plateau suisse enneigé, l’ID.4 est apparu dans toute sa splendeur, c’est-à-dire en version 1st Edition Max toutes options comprises, dont le prix de départ de 63'650 francs n’est pas négligeable. Grâce à sa batterie plus importante (77 kWh), il affiche une autonomie WLTP de 520 km, ce qui semble très prometteur. Or, au démarrage avec une batterie chargée à bloc, l’ordinateur de bord n’affiche que 325 km, car l’autonomie diminue par temps froid. D’ailleurs, elle baisse encore de 35 km supplémentaires en mode sport. Ceci dit, une distance de 300 km est réaliste même dans des conditions hivernales suisses. Les modèles équipés de batteries moins puissantes de 52 kWh ont toutefois une autonomie WLTP de 348 km. Ils feront leur apparition sur le marché au mois de juin à un prix inférieur à 39'000 francs. L’ID.4 peut charger jusqu’à 100 kW de puissance sur une borne de recharge rapide en courant continu et 125 kW avec la plus grosse batterie.

On retrouve peu de touches, mais des surfaces tactiles et un grand écran, qui confèrent au cockpit un look résolument moderne.

Chic et simple

L’habitacle de l’ID.4, en revanche, paraît tout sauf dépassé. Il offre un espace aéré, un confort d’assise et une finition avec des matériaux agréables. L’intérieur du SUV est en tout cas nettement plus plaisant que celui de l’ID.3, avec sa finition intérieure en plastique rigide plutôt triste. Le cockpit moderne, avec son instrumentation numérique, son grand écran tactile et peu de touches, est chic et sobre; grâce à la réalité augmentée, l’affichage tête haute en option projette les informations pertinentes notamment à la navigation sur le pare-brise. Trop cool! Volkswagen a néanmoins fait l’impasse sur la conduite à une seule pédale comme dans de nombreux autres véhicules électriques pour faciliter le plus possible la transition vers l’électrique à ses clients. Reste à savoir si l’ID.4 a tout ce qu’il faut pour être un succès mondial. En tout cas, c’est un SUV électrique agréable à conduire, au joli design et qui offre beaucoup d’espace.