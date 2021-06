Body Positive - Cette yogi américaine envoie bouler les clichés

«J’étais toujours la personne la plus grosse du cours et généralement la seule de couleur. Au bout d’un moment, je me suis dit que, même si je ne réussissais pas à faire les postures comme tout le monde, je pouvais quand même essayer et profiter de ma pratique.» Jessamyn Stanley est une prof de yoga pas comme les autres. En plus des cours qu’elle dispense, elle écrit.

Suivie par près de 470’000 personnes sur Instagram, l’Américaine de 34 ans, également animatrice de podcasts et militante pour la dépénalisation du cannabis en Caroline du Nord où elle vit, a créé un studio de yoga en ligne appelé The Under Belly. Jessamyn Stanley y enseigne une pratique axée davantage sur la respiration qu’une exécution parfaite des postures.