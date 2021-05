Crise migratoire : Ceuta submergée: Madrid hausse le ton contre Rabat

Plus de 8000 personnes sont arrivées depuis lundi dans l’enclave espagnole au Maroc, un afflux massif qui provoque la colère du gouvernement espagnol.

Le gouvernement espagnol a tapé du poing sur la table mardi en convoquant l’ambassadrice marocaine pour lui exprimer son «mécontentement» face à l’arrivée de plus de 8000 migrants à Ceuta depuis lundi en provenance du Maroc, sur fond de crise diplomatique majeure entre les deux pays.

«Je lui ai rappelé que le contrôle des frontières a été et doit rester de la responsabilité partagée de l’Espagne et du Maroc», a déclaré la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, à la presse.

Pedro Sanchez devait ensuite se rendre à Melilla, l’autre enclave espagnole située sur la côte méditerranéenne du Maroc. «Nous allons rétablir l’ordre dans (la) ville et à nos frontières le plus rapidement possible», avait-il déclaré plus tôt lors d’une brève allocution télévisée depuis Madrid.