Genève

Ceux qui faisaient la queue se privaient de repas

Un sondage mené lors des distributions de nourritures pendant la pandémie montre que sept parents sur dix, et un enfant sur deux, n’a pas pu manger tous les jours à sa faim pendant cette crise.

L'attente a duré plusieurs heures pour cette première journée de distribution. Et, les semaines suivantes, les files étaient encore plus longues.

Un adulte sur 20 et un enfant sur 100 ont aussi passé une journée entière sans manger, relèvent mercredi les HUG et MSF. Par ailleurs, plus de la moitié des sondés vivent dans des logements densément occupés et ont souvent des difficultés à payer leur loyer.