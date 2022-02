Annecy (F) : Ceux qui logent en haut se pèlent, ceux du bas crèvent de chaud

La régulation du chauffage dans un bâtiment des années 1960 pose de sacrés problèmes. Les habitants des premiers étages se plaignent de températures qui grimpent jusqu’à 29 degrés.

Supporter des températures de 29 degrés dans sa salle de bains et de 27 degrés dans les chambres, tout ça en plein hiver: c’est le calvaire vécu par des habitants d’un immeuble de l’avenue de France à Annecy (F). Mais ils ne sont pas tous dans la même situation: ceux qui habitent tout en haut du bâtiment, eux, ont froid, rapporte «Le Dauphiné libéré» . Le problème vient du fait que le système de chauffage ne prévoit qu’un tuyau unique pour alimenter l’entier de cet immeuble datant de 1964. L’eau provenant de la chaufferie centrale de la ville arrive à 90 degrés mais, au fur et à mesure qu’elle est envoyée dans les étages et qu’elle serpente d’appartement en appartement, elle perd de la chaleur. «Un tiers des résidents ont froid, un tiers n’a pas de problème et un tiers des résidents ont trop chaud», résume un représentant du syndic de l’immeuble.

Outre les problèmes causés par cette surchauffe – certains font tourner leur climatisation, d’autres passent l’hiver les fenêtres ouvertes et d’autres dorment à tour de rôle dans le salon, où la température est plus supportable – la situation cause des tensions entre les habitants. Car les factures de chauffage explosent. Et ceux du bas, qui crèvent de chaud, ont l’impression de payer cher pour que les autres vivent à bonne température, tandis que ceux du haut ont l’impression de payer cher pour rien, puisqu’ils ne bénéficient pas des effets du chauffage et continuent d’avoir froid. Une solution serait de supprimer ce chauffage collectif et que chaque logement s’équipe d’un chauffage individuel mais cela représente un lourd investissement que chaque résident ne pourra pas forcément s’offrir.