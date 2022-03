Un médecin coréen se moque de ceux qui n'ont pas eu le Covid

Un médecin crée la polémique : «Ceux qui n'ont pas eu le Covid n'ont pas d'amis»

Un médecin coréen a déclenché un tollé en estimant que les personnes qui n’avaient pas été testées au coronavirus avaient «des problèmes relationnels».

La plaisanterie connaît un certain succès sur les réseaux sociaux. Après plus de deux ans de pandémie et des variants de plus en plus contagieux, des personnes qui ont échappé au Covid-19 s'amusent de n'avoir jamais été testées positives au fameux virus. Une rareté, estiment certains, à l'image du médecin coréen Ma Sang-hyuk, vice-président de la Korean Vaccine Society.