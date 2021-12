Nouvelles mesures anti-Covid – «Ceux qui ont attendu la der pour se faire vacciner sont privilégiés»

Les personnes vaccinées depuis plus de 4 mois et en attente de la 3e dose verront leur accès à certaines infrastructures diminuer dès lundi. Une hérésie selon certains, qui estiment avoir tout fait comme il le fallait depuis le début.

Les centres de vaccinations devraient se remplir dès les prochains jours. 20min/Gabriel Nista

Si les personnes vaccinées étaient jusqu’ici les moins prétéritées par les nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral, certaines d’entre elles, qui ont suivi les recommandations depuis le début, se retrouveront bien embêtées dès la semaine prochaine. En effet, la règle des «2G+» entre en vigueur lundi pour les boîtes de nuit, bars et piscines: les vaccinés et guéris devront en plus se faire tester, sauf si leur vaccination ou guérison date de moins de quatre mois.

Un cas de figure défavorable pour les personnes dans le cas d’Isabelle, qui a reçu sa deuxième dose il y a tout juste six mois et qui est en attente de la troisième. «Ces deux mois de différence font que je ne pourrai plus me rendre à la piscine à ma pause de midi sans test, alors que je n’ai pu prendre rendez-vous pour recevoir ma troisième dose que dans trois semaines», déplore la Genevoise de 38 ans. «En somme, celles et ceux qui ont attendu la der pour recevoir leurs deux premières doses ont plus de privilèges que des personnes comme moi, qui ont suivi les instructions depuis le début.»

Pas tous à la même enseigne

Le cas de figure a été présenté vendredi par un journaliste à Alain Berset lors de la conférence de presse: ni les personnes vaccinées «tardivement» (il y a moins de quatre mois) ni les plus âgées qui ont déjà pu obtenir le rappel n’auront à présenter de test. Seuls les jeunes qui n’avaient pas hésité et qui ont été vaccinés au printemps ou au début de l’été le devront. Une injustice?

Alain Berset a répondu que les activités où la «2G+» est obligatoire sont, heureusement, rares. «Et puis, les tests sont à nouveau gratuits depuis samedi», a-t-il rappelé, tout en disant que les décisions sont prises en fonction des risques épidémiologiques de chaque activité. «Dans la situation actuelle, cette politique peut se défendre», dit-il, sous-entendant que sans cela, ces lieux risquaient la fermeture pure et simple.

«À Lugano, s’il le faut»

Toujours est-il qu’Isabelle ne verra pas la couleur de son bassin olympique avant sa troisième dose, dont le rendez-vous est pris pour le 8 janvier prochain: «Je n’ai pas le temps de faire des tests tous les jours et faire la queue durant des heures, car je travaille à 100%.»

Même si elle est consciente qu’il n’y a pas mort d’homme et que la patience est de mise, elle tentera tout de même de faire avancer son rendez-vous en scrutant les différents sites: «Je me fiche de l’heure, de la date et du lieu, tant que c’est au plus vite. Je suis prête à tout: et s’il le faut, j’irai me faire vacciner à Lugano.»