Météo en Suisse - «Ceux qui ont profité du week-end ont eu bien raison»

Les journées de lundi et mardi feront office de transition avant une dégradation pluvieuse mercredi, prédit le spécialiste. «La journée de jeudi sera très arrosée et fraiche.» Une pluie bienvenue en ce mois d’avril qui fut, jusque-là, avare en précipitations. «D'ici à vendredi, plus de 30 mm de pluie seront tombés sur l'ouest de la Suisse romande et autour du Léman.»